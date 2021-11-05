В Иркутской области жену оппозиционера госпитализировали с химическими ожогами. Он заявил, что его пытались отравить, а она пострадала по ошибке. Речь идет о экс-кандидате в думу Алексее Тупицине. О своих подозрениях он рассказал местному изданию «Иркутский инсайдер*». Оппозиционер и его супруга возвращались из Польши с конференции правозащитников. Многочисленные волдыри и температура у женщины возникли вскоре после приземления в аэропорту.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.