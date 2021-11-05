Уголовное дело, возбужденное по факту нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, передано в СК. Инцидент произошел накануне вечером в районе Ватутинки. Нападавших было четверо. Telegram-канал «Подъем» пишет, что это могли быть уроженцы одной из республик Кавказа. После того, как на помощь мужчине пришли очевидцы, нападавшие скрылись. Мужчина рассказал журналистам, что у одного из них был предмет, похожий на нож. Уголовное дело полиция завела по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой – до 7 лет лишения свободы.