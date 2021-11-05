Российский дипломат выпал из окна посольства в Берлине, — объявил германский МИД

Инцидент произошел еще 19 октября утром, но обнародовали его лишь сейчас. По пока неподтвержденным данным, это был сын высокопоставленного генерала ФСБ. Из-за дипломатического статуса никакое расследование и даже вскрытие тела на территории Германии было невозможно, а российское посольство репатриировало тело на следующий день. Стало ли падение причиной смерти или мужчину выкинули из окна уже мертвым – неизвестно, однако версию о суициде называют маловероятной в связи с тем, что здание посольства имеет всего 4 этажа.

В дипломатических ведомствах обеих стран отказываются комментировать произошедшее по этическим соображениям. В российском посольстве утверждают, что падение было несчастным случаем.