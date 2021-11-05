На шахте в Кузбассе произошел пожар

Пожар на шахте в Кузбассе. В момент ЧП под землёй было не менее 167-ти горняков. Загорелась шахта Таштагольская в Кемеровской области. Пожар возник на глубине более 300 метров. В этот момент в забое находились 229 человек, сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора. По данным МЧС, в шахте было почти 170 человек, а непосредственно на аварийном участке шесть. Горняков по одним данным эвакуируют, по другим их всех уже вывели на поверхность. Пострадавших нет. В экстренных службах агентству ТАСС сказали, что к пожару возможно привело нарушение технологического процесса, точные обстоятельства ещё выяснят. Работы на шахте приостановлены, рассказали агентству ТАСС в компании «Евраз», которой принадлежит выработка. В пресс-службе компании утверждают, что это был не пожар, а задымление, его очаг ликвидирован. Сейчас идёт проливка конструкций. При этом в Ростехнадзоре агентству сказали, что на тушение огня направлены два отряда военизированной горноспасательной части.

Это уже второй инцидент на шахте в Кузбассе за последние дни. В среду сообщалось о задымлении на шахте Байкаимская. Были эвакуированы 60 горняков, никто не пострадал.