Полиция задерживает трудовых мигрантов в Новой Москве, где накануне четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Агентство РИА «Новости» пишет, что сотрудники МВД приехали на стройку в районе Новые Ватутинки и публикуют видео задержания рабочих. Сетевое издание Readovka писало, что сегодня днем местные жители собирались отомстить приезжим и устроить массовую драку, однако этого не произошло. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, по меньшей мере, четверо неизвестных накануне вечером напали на жителя района. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, что стало причиной конфликта – пока неясно.

Для предотвращения драк мигрантов в Новой Москве необходимо увеличить количество участковых. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Валерий Головченко. «Нам необходимо увеличить количество участковых и оперуполномоченных в Новой Москве, чтобы шло количество, исходя не из территориального признака, как сейчас, а из количества проживающих людей. То есть в разы должны увеличить количество участковых, патрульно-постовые службы и тем самым, используя превентивные меры, мы будем избегать таких чрезвычайных происшествий», — сказал он. Депутат отметил, что сам займется этой проблемой. «Нужно увеличивать штатное расписание, вводить дополнительные единицы, ресурсы необходимые изыскивать, даже если их сейчас, на первый взгляд, нет. Безопасность и здоровье людей — это основная задача цивилизованного общества. Нужно рассматривать комплексно, и сточки зрения условий труда, и с точки зрения оплаты труда. Я как депутат городской Думы могу на это влиять достаточно опосредованно, но буду использовать все имеющиеся у меня инструменты, чтобы данную ситуацию сдвинуть с мертвой точки», — заключил он.