В Германии из окна здания посольства России в Берлине, по данным СМИ, выпал сотрудник российской дипмиссии

Работник посольства, как пишет германское издание «Шпигель» со ссылкой на свои источники, мог упасть с верхнего этажа здания представительства дипмиссии в одном из районов Берлина. По данным журналистов, тело российского дипломата полицейские обнаружили ещё в середине октября. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, был аккредитован в германской столице с лета 2019 года как второй секретарь посольства. В МИДе Германии факт смерти подтвердили, но других подробностей не сказали, сославшись на защиту персональных данных. В российском посольстве в разговоре с журналистами издания назвали смерть сотрудника «трагическим инцидентом».

Как сообщает издание Bellingcat*, признанное российскими властями иностранным агентом, отцом погибшего сотрудника дипмиссии предположительно является начальник одного из управлений Федеральной службы безопасности. Журналисты, проанализировав базу регистрации автомобилей утверждают, что работник посольства и генерал ФСБ были прописаны по одному адресу в Москве, а ранее в Ростове-на-Дону. В издании подчеркнули, что погибший был исключён из дипломатического списка германского МИДа в период с 1 по 4 ноября.

В посольстве России в Германии от подробных комментариев отказались и назвали «спекуляциями» публикации ряда западных СМИ по поводу трагедии.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.