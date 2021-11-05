Санкт-Петербург вслед за Москвой и Подмосковьем отказался продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом говорится на сайте местной администрации. При этом отмечается, что будут введены более жесткие ограничения. В частности, общепиту, культурным и прочим учреждениям запретят работать после 11 вечера.

О том, что нерабочие дни завершатся в конце этой недели, сегодня сообщили и власти Волгоградской области.