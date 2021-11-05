Мэра Белогорска арестовали по делу о коррупции. Игорь Ипатко пробудет в СИЗО по меньшей мере два месяца, — сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ. Ему грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.
По версии следствия, этой весной глава администрации потребовал от предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, вознаграждения за помощь при строительстве здания. Мэра задержали при передаче почти полутора миллионов рублей.
Мэра Белогорска арестовали по делу о коррупции
Мэра Белогорска арестовали по делу о коррупции. Игорь Ипатко пробудет в СИЗО по меньшей мере два месяца, — сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ. Ему грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.