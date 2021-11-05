Мэра Белогорска арестовали по делу о коррупции. Игорь Ипатко пробудет в СИЗО по меньшей мере два месяца, — сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ. Ему грозит до 15 лет колонии и крупный штраф.

По версии следствия, этой весной глава администрации потребовал от предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, вознаграждения за помощь при строительстве здания. Мэра задержали при передаче почти полутора миллионов рублей.