Более двухсот горняков эвакуировали с шахты в Кузбассе из-за пожара. Все они уже подняты на поверхность, пострадавших нет, — рассказали агентству «Интерфакс» в единой дежурной диспетчерской службе. Причины пожара сейчас устанавливаются, предварительно говорят о нарушениях технологического процесса. Работа рудника приостановлена.