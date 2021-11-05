Более двухсот горняков эвакуировали с шахты в Кузбассе из-за пожара. Все они уже подняты на поверхность, пострадавших нет, — рассказали агентству «Интерфакс» в единой дежурной диспетчерской службе. Причины пожара сейчас устанавливаются, предварительно говорят о нарушениях технологического процесса. Работа рудника приостановлена.
2021-11-05T15:33:12+03:00
2021-11-05T15:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 ноября 2021
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