Российское посольство в Германии отказалось комментировать гибель сотрудника. В диппредставительстве журналистам сказали, что не будут этого делать по этическим причинам. Сегодня немецкий журнал Spiegel сообщил, что на позапрошлой неделе предположительно выпал из окна 35-летний сотрудник посольства. По данным издания, он был аккредитован как второй секретарь дипмиссии, а немецкая разведка считала, что он под этим прикрытием работает на ФСБ. Предположительно, он сын высокопоставленного генерала спецслужбы.