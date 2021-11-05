Российское посольство в Германии отказалось комментировать гибель сотрудника. В диппредставительстве журналистам сказали, что не будут этого делать по этическим причинам. Сегодня немецкий журнал Spiegel сообщил, что на позапрошлой неделе предположительно выпал из окна 35-летний сотрудник посольства. По данным издания, он был аккредитован как второй секретарь дипмиссии, а немецкая разведка считала, что он под этим прикрытием работает на ФСБ. Предположительно, он сын высокопоставленного генерала спецслужбы.
2021-11-05T15:32:40+03:00
2021-11-05T15:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 05 ноября 2021
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