Одному из авторов так называемого досье против экс-президента США Дональда Трампа Игорю Данченко предъявлено обвинение о передаче ложных сведений американскому ФБР.

Обвинения в отношении уроженца СССР Игоря Данченко касаются не сведений в самом досье, а вероятного обмана американских спецслужб об источниках компромата на Дональда Трампа, сообщил российский юрист Игорь Слабых, специализирующийся на американской юридической повестке.

Данченко вменяется сразу 5 таких эпизодов. Большинство из них связано с показаниями Данченко о якобы получении информации от президента Американо-Российской торговой палаты. При этом имя собеседника в обвинении скрыто. Автор «досье» на Трампа сообщал, что благодаря этому разговору ему удалось получить данные о связях бывшего американского президента и России. Но ФБР США считает, что Данченко с информатором не общался вовсе, выдумав показания.

Власти США, по словам Слабых, задаются вопросом, существенно ли сказались на расследовании контактов Трампа сведения Данченко. Они, в частности, могли увести американские спецслужбы на ложный след. Благодаря показаниям аналитика ФБР также получило ордер на прослушивание телефона одного из сотрудников избирательной кампании Трампа. Если Данченко обманул силовиков, разрешение на слежку может оказаться необоснованным.

Игоря Данченко арестовали в США в минувший четверг. Дело против него, как предположил юрист, может вызвать активность и российских силовиков из-за упоминания в обвинении друга его детства как главного источника информации о Трампе.