Врачи подозревают у жены иркутского оппозиционера отравление неизвестным веществом

Бывший кандидат в депутаты Госдумы Алексей Тупицин сообщил, что ее могли отравить после пересадки в аэропорту Шереметьево.

Политик возвращался в Россию из Польши, где он с супругой был на конференции правозащитников. Алексей Тупицин рассказал редакции «Радио Свобода»*, что в московском аэропорту они успели выпить чашку чая. После этого уже в самолете до Иркутска у его жены поднялась температура, на теле появились волдыри. Врачи скорой помощи поставили ей капельницу и, по словам оппозиционера, предположили, что причиной недомогания могло стать отравление химическим веществом. Медики посоветовали семье сдать анализы не в государственной больнице, а в частной клинике. Политик уверен, что отравить пытались именно его, а жена просто случайно взяла не ту чашку. По мнению Тупицина, причиной произошедшего могло стать его расследование передачи акций иркутской нефтяной компании в начале 2000-х за бесценок. Помимо этого, он ранее сотрудничал со структурами Алексея Навального.

Самого Навального отравили при схожих обстоятельствах. Ему также стало плохо в самолете.

Напомним, российские власти считают «Радио Свобода»* иностранным агентом.