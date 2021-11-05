Российская Генеральная прокуратура приветствует решение Верховного суда Нидерландов по делу компании ЮКОС

Ранее он отменил решение о выплате компенсации её акционерам.

Итоги слушаний в Верховном суде Нидерландов подтверждают принципы верховенства права и независимости правосудия — сказано в сообщении российского ведомства. При этом, Генпрокуратура всё же выразила сожаление в том, что судебная инстанция не в полной мере прислушалась к доводам гособвинителей, которые просили полностью отменить предыдущие решения по делу ЮКОСа уже на текущей стадии.

Ранее сегодня Верховный суд Нидерландов поддержал один из пунктов кассационной жалобы России — он постановил, что Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент генпрокуратуры о том, что акционеры нефтяной компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре. Теперь дело передали в Апелляционный суд Амстердама, который должен будет вынести повторную оценку.

В российской прокуратуре неоднократно утверждали, что бывшие акционеры ЮКОСа, которые по уже отменённому решению гаагского третейского суда должны были получить от России более 50-ти миллиардов долларов компенсации, завладели нефтяной компанией незаконно, а затем вывели деньги через оффшоры.

Судебные разбирательства по этому вопросу идут в разных нидерландских инстанциях уже 17 лет. Бывшие акционеры ЮКОСа добиваются от России компенсации за то, что, по их мнению, государство умышленно обанкротило когда-то самую большую нефтяную компанию в стране.