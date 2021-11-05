Пожар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, идет эвакуация, на аварийном участке около шести горняков

Горняков шахты «Таштагольская» в Кемеровской области эвакуируют из-за

пожара, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации шахты.

«Пожар произошел на горизонте менее 300 метров. На аварийном участке порядка шести горняков, проводится эвакуация», — сказал источник. Всего в забое более 200 человек, они выводятся на поверхность. Информации о

пострадавших нет