Протесты в Грузии продолжатся пока Саакашвили не будет оказана должная медицинская помощь – политолог

Акция оппозиции в Тбилиси состоится в субботу 6 ноября. Протесты в Грузии продолжатся пока Михаилу Саакашвили не будет оказана должная медицинская помощь. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе.

«Чем они должны закончиться, никто не знает на самом-то деле, ни те, кто их организуют, ни те, против кого они направлены. Что касается того, как долго [протесты будут длиться], я думаю, ровно столько, сколько Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме, будет актуален. А он будет актуален, очевидно. Фактически третий президент Грузии поставил власти в положение цванга, при котором для них нет других хороших ходов. Но и у оппозиции нет другого хода, они не могут прекратить сопротивление, так как третий президент Грузии голодает, требует справедливого суда над собой. <...> Главное требование оппозиции, это перевести Саакашвили в нормальную больницу, где ему могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Это выставляет власти Грузии за рубежом не совсем в приятном свете», — сказал он.

Акция оппозиции в Тбилиси состоится в субботу 6 ноября. Ранее адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о серьезном ухудшении самочувствия его подзащитного, в частности, речь идет о проблемах с памятью. Сегодня 35 день заключения и голодовки М.Саакашвили, которую он начал в знак протеста из-за задержания после пересечения грузинской границы.