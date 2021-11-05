В течение следующих двух лет дело бывших акционеров ЮКОСа к России снова вернется в Верховный суд – юрист

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В течение следующих двух лет дело бывших акционеров ЮКОСа к России снова вернется в Верховный суд. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист-международник Илья Рачков.

«В какой-то степени, это ожидаемое решение, потому что было много аргументов заявлено в апелляционной жалобе, и на позицию России работали ведущие голландские юристы, которые являются отцами международного арбитража. Скорей всего, это затянется на следующий год, потому что, либо одна, либо вторая сторона этого спора окажется недовольной и пойдет его обжаловать опять же в Верховный суд. В следующем году можно ожидать решения апелляционного суда, ну и, наверное, в 2023 решение Верховного суда», — сказал он.

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело будет рассмотрено повторно.

В 2014 году Арбитражный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить миллиарды долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Президент Владимир Путин говорил о том, что у суда не было оснований рассматривать этот иск. Стоит напомнить, что Конституционный суд России позволил российскому правительству не исполнять решение международного арбитража в Гааге по делу ЮКОСа.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отказался комментировать решение Верховного суда Нидерландов, сославшись на то, что не является стороной этого спора или акционером компании.

Генпрокуратура РФ заявила, что приветствует решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа.