Депутат Госдумы Обухов указал на множество несостыковок в обвинениях против Рашкина в убийстве лося

В обвинениях против депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося присутствует множество несостыковок. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

«Много нестыковок во всех версиях, в том числе официальных. Есть специальная комиссия экс-прокурора Синельщикова, который защищает и уже высказал публично кучу замечаний. Поэтому сейчас идет рутинная работа сопоставления позиций, начиная с того, что выдвигает следствие, здесь тоже полно несостыковок. Сейчас идет стадия оценки тех доказательств, которые пытается представить следствие по, так называемому, делу о лосе. И спикер здесь прав, поступит [[в Госдуму обращение о лишении депутата неприкосновенности]] — будут рассматривать, не поступит в Думу – не будут рассматривать. <...> Моя личная позиция, что это провокация и подстава. Здесь надо разбираться», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума рассмотрит вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатского иммунитета в случае обращения генпрокурора.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Дело расследует Центральный аппарат СК. Сам В.Рашкин отрицает причастность к браконьерству.

Депутат Валерий Рашкин известен критическими заявлениями в адрес властей. Он неоднократно направлял депутатские запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести антикоррупционные проверки в отношении членов партии «Единая Россия». Депутат был одним из организаторов протестной акции КПРФ после сентябрьских выборов в Госдуму.