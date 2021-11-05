Мировые цены на продовольствие выросли до рекордных показателей за последние десять лет

Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По итогам октября индекс, который включает в себя наиболее популярные продукты питания, превысил отметку в 133 пункта. За последний месяц цены на продукты в среднем поднялись почти на 4%. Больше всего подорожали зерновые, молочная продукция и масла. Как отмечается, последовательный рост цен на продовольствие продолжается с середины прошлого года.
2021-11-05T14:33:19+03:00
2021-11-05T14:46:09+03:00
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14:33, 05 ноября 2021
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