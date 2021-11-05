Полиция завела уголовное дело после нападения на отца с ребенком в Новой Москве

На сайте столичного управления МВД сообщается, что сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и пытаются найти злоумышленников. Им могут вменить хулиганство. По предварительным данным, нападение произошло в районе Ватутинки. Действия четверых неизвестных попали на камеру наружного наблюдения. На помощь мужчине пришли очевидцы, а его ребенок успел убежать. Сетевое издание Readovka пишет, что сегодня днем должна была состояться массовая драка между участниками вчерашнего конфликта. Якобы местные жители собирались отомстить приезжим. В связи с этим полиция проводила массовые рейды в районе и ловила нелегальных мигрантов.