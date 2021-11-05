В Берлине погиб сотрудник российского посольства

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что полицейские, охраняющие здание диппредставительства, на позапрошлой неделе обнаружили тело мужчины на дорожке перед посольством. Предположительно, он выпал из окна. Издание утверждает, что местные службы безопасности считали 35-летнего погибшего неофициальным сотрудником ФСБ. В министерстве иностранных дел Германии гибель сотрудника российского посольства подтвердили, но не стали комментировать.

