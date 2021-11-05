В Украине обеспокоены снижение запасов угля на тепловых электростанциях на фоне прекращения поставок из РФ

В Украине обеспокоены снижение запасов угля на тепловых электростанциях на фоне прекращения, с начала месяца, поставок из России.

С подробностями, по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

Как передает корреспондент Голоса Америки* в Киеве, Москва остановила отправку энергетического угля в Украину, объяснив это растущим спросом в самой России. По сообщению украинского Минэнерго от 3 ноября, на десяти из двенадцати теплоэлектростанций фактические запасы угля уже были ниже гарантированных. По оценкам западных аналитиков, цитата, «не исключено, что Украина столкнется с затяжным ростом цен на энергию на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе, нежелания России использовать мощности для дополнительного транзита газа и сокращения поставок угля для украинских ТЭС». Эксперт Джорджтаунского университета в интервью Украинской службе Голоса Америки отмечает, что низкие запасы угля угрожают производству электроэнергии при том что импортировать уголь на нынешнем этапе Киеву практически невозможно. Известно, продолжает сайт Радиостанции, что украинские операторы заключили контракты на уголь, который будет поставляться из США, ЮАР, Польши и Казахстана. Последний вариант осложнен тем, что вагоны для экспорта в Украину нужны Казахстану для торговли с Китаем. Кроме этого, уголь пойдет через территорию России, и Москва, как считают наблюдатели, может снова ограничить Киеву доступ к поставкам.

Руководитель украинского Аналитического центра «Дикси Групп» в интервью Голосу Америки заметил, что в вопросах поставок энергетического угля Россия применяет тактику, опробованную при ограничении транзита газа на европейский рынок.

* "Голос Америки" - СМИ, признанное иностранным агентом.