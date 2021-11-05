Модель Алёна Ефремова извинилась за поцелуй с рэп-исполнительницей Хофманитой на фоне Вечного огня

Кого-либо оскорбить или осквернить чью-то память видеороликом на фоне Кремлёвской стены Ефремова, по её словам, не хотела. Она добавила, что кадр с так называемым «однополым поцелуем» был снят 3 года назад и не подразумевал, цитирую, «никакой уничижительной интерпретации». Модель подчеркнула, что сейчас пытается связаться со второй участницей инцидента Анной Михеевой, больше известной как Хофманита, для записи совместного обращения.

Видеозапись, которой заинтересовался следственный комитет, появилась в социальных сетях в начале месяца. На ней две девушки стоя на фоне Вечного огня в Александровском саду на протяжении около 30 секунд целуются. По данным СМИ, сейчас проводится проверка о причастности Ефремовой и Михеевой к реабилитации нацизма. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Отводка

Ранее суд в Москве приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии за откровенную фотографию на фоне храма Василия Блаженного. На ней пара имитировала элемент полового акта.