Госдума незамедлительно займется делом депутата от КПРФ Валерия Рашкина

И рассмотрит вопрос о снятии депутатского иммунитета после соответствующего обращения генерального прокурора, — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося. Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Дело расследует центральный аппарат СК. Сам Рашкин отрицает причастность к браконьерству. Депутат известен критическими заявлениями в адрес властей. Он неоднократно направлял депутатские запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести антикоррупционные проверки в отношении членов партии «Единая Россия». Он был одним из организаторов протестной акции КПРФ после недавних выборов в Госдуму.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уверен, что думская рабочая группа установит все обстоятельства дела Рашкина, после чего можно будет сделать вывод о степени его виновности. Об этом Обухов сказал в эфире «Эха». По словам Обухова, генеральный прокурор ранее обращал внимание на нестыковки в деле Рашкина