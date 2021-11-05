Петербургские школьники перейдут к очному обучению с начала следующей недели

Об этом сообщили городские власти.

Двухнедельные каникулы для школьников Петербурга подходят к концу, написала на своей официальной странице во «Вконтакте» вице-губернатор города Ирина Потехина. Она уточнила, что вопрос о полном переводе детей на дистанционное обучение сейчас даже не обсуждается. Между тем, по словам Потехиной, каждая семья может при желании выбрать смешанный или удаленный формат занятий для ребёнка. По официальным данным, в петербургских школах около 80 процентов педагогов вакцинированы либо сохраняют антитела после перенесенной болезни. Напомню, ещё в конце прошлого месяца городские власти допускали, что после осенних каникул школы могут начать работу в дистанционном режиме. Тогда градоначальник Александр Беглов уточнил, что решение будет зависеть от темпов распространения коронавируса.

Ранее о том, что у школьников уже с понедельника начнутся очные занятия, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.