Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее РФ выплатить более 50 миллиардов долл. бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, обязывающее Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело будет рассмотрено повторно.

В 2014 году Арбитражный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить миллиарды долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Президент Владимир Путин говорил о том, что у суда не было оснований рассматривать этот иск.

Стоит напомнить, что Конституционный суд России позволил российскому правительству не исполнять решение международного арбитража в Гааге по делу ЮКОСа.

Юрист-международник Илья Рачков прогнозирует, что иск вернется в Верховный суд Нидерландов примерно через год.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отказался комментировать решение Верховного суда Нидерландов, сославшись на то, что не является стороной этого спора или акционером компании. Об этом «Эху» сообщил официальный представитель бизнесмена.



Генпрокуратура заявила, что приветствует решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа.