В связи с увольнением медиков в ЕАО может увеличиться время приезда скорой помощи – активист

В связи с увольнением медиков в Еврейском автономном округе может увеличиться время ожидания скорой помощи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Александр Музыка.

«Ситуация сложная, проблема с медиками в регионе существует. Скорей всего, с водителями и уборщиками проблема будет не такая острая, а с фельдшерами будет проблема острая. Наш Облздрав уверяет, что проблем с получением медицинской помощи не будет. Есть еще неотложки, есть районные больницы. Время ожидания оно сейчас и так большое в связи с ростом вызовов, оно скорее всего увеличится», — сказал он.

А.Музыка отметил, что в основном увольняются водители и младший медперсонал скорой помощи.

«Там основная масса – это водители и медперсонал обслуживающий. Там есть оппозиционер, который работает водителем в этой скорой помощи, и воду баламутит. Основной их довод, что «два года мы работаем на скорой, контактируем с больными и якобы не заболели». Неизвестно, может быть, они и болели, просто перенесли это в легкой форме. Это угроза и для окружающих, в нашем регионе в процентном соотношении очень много людей погибает от коронавируса, в том числе и моих знакомых», — заключил он.

В Еврейской автономной области сотрудники скорой помощи уволились из-за нежелания прививаться от коронавируса. Заявление об увольнении в городе Облучье написали 15 человек, сообщает агентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции скорой помощи Владислава Когана. Врач отметил, что пытался уговорить своих работников привиться, однако его просьбы успехом не увенчались. По словам В.Когана, сотрудники сослались на то, что никто из них за все время пандемии не заболел, поэтому вакцинироваться они не хотят.

Региональный Департамент здравоохранения в своем аккаунте в «Инстаграме» опубликовал пост с обращением В.Когана, где сказано, что Облученский район не останется без скорой помощи, даже если все медики, написавшие заявления, действительно уволятся. В тексте подчеркивается, что сейчас на территории работают пять основных бригад и дополнительные силы, развернутые при лечебных учреждениях. По словам В.Когана, в районе проживают около 25 тысяч человек.

В октябре региональные власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, включая работников сферы здравоохранения. В случае отказа от прививки без уважительных причин руководство должно отстранять медиков от работы или переводить на дистанционный режим. Согласно постановлению, первую дозу вакцины необходимо получить до 15 ноября, а вторую до 15 числа следующего месяца.

Ранее, СМИ сообщали, что Росздравнадзор поручил своим региональным подразделениям обращать особое внимание на врачей, выступающих против вакцинации и сообщать об их действиях в силовые структуры.