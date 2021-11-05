Европейские астронавты могут вернуться к использованию российских кораблей «Союз»

Это зависит от того, договорятся ли о перекрестных полетах Роскосмос и NASA. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на официального представителя Европейского космического агентства.

Последний запуск «Союза» с космонавтами ЕКА произвели в середине 2019 года. В соответствии с договоренностями между Европой и США NASA предоставляет европейским астронавтам места по своей квоте в обмен на оборудование.

