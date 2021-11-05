Китай запретил въезжать на территорию страны сторонникам независимости Тайваня

Об этом сказала официальный представитель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР. По ее словам, такие люди не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль в Китае. Пекин планирует привлекать других сторонников независимости Тайваня к уголовной ответственности.

По итогам Гражданской войны Китай разделился на КНР и Китайскую республику на Тайване, которую признают 15 небольших государств. В итоге сформировалось два правительства, не признающих друг друга.

