Об этом сказала официальный представитель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР. По ее словам, такие люди не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль в Китае. Пекин планирует привлекать других сторонников независимости Тайваня к уголовной ответственности.
По итогам Гражданской войны Китай разделился на КНР и Китайскую республику на Тайване, которую признают 15 небольших государств. В итоге сформировалось два правительства, не признающих друг друга.
Китай запретил въезжать на территорию страны сторонникам независимости Тайваня
Об этом сказала официальный представитель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР. По ее словам, такие люди не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль в Китае. Пекин планирует привлекать других сторонников независимости Тайваня к уголовной ответственности.