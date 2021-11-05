Самопровозглашенные ЛНР и ДНР, по сведениям американской прессы, получали оружие из России

Исследователи из компании Conflict Armament Research проанализировали десятки винтовок, гранатометов, зенитных установок и тысячи патронов, которые использовали сепаратисты. Они изучили серийные номера, оружия и другие идентификационные знаки, и пришли к выводу, что оно могло поступать только с российских военных складов. Исследование профинансировало Евросоюз и правительство Германии. Российские власти и производители оружия на запросы компании не ответили.

