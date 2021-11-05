В течение нерабочей недели в десяти российских регионах ухудшилась ситуация с коронавирусом

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом списке Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Татарстан, Тыва и Чувашия. За отчетный период брали промежуток с 29 октября по 5 ноября.

Режим нерабочих дней по всей России должен продлиться вплоть до воскресенья. Некоторые регионы решили продлить ограничения. Другие, в том числе Москва и Подмосковье, это делать не собираются.

