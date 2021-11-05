Там посчитали, что апелляция не учла довод Москвы о том, что акционеры могли совершить мошенничестве. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Дело вернули для повторных слушаний.
В начале прошлого года Апелляционный суд Гааги подтвердил, что Россия должна выплатить компенсацию по иску бывших акционеров. Это решение было обжаловано.
В Нидерландах Верховный суд отменил решение о выплате Россией свыше 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа
Там посчитали, что апелляция не учла довод Москвы о том, что акционеры могли совершить мошенничестве. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Дело вернули для повторных слушаний.