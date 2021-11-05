СК и полиция начали проверку информации о нападении группы неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве

Инцидент произошел минувшим вечером в московских Новых Ватутинках. Видеозапись случившегося опубликована в телеграм-каналах. На кадрах видно, как несколько человек окружают мужчину возле проезжей части. Один из них снимает куртку и наносит удар в область головы, после чего к избиению подключаются еще 3 человека. К концу записи пострадавший падает из-за пинка, предположительно, в грудь, который с разбега совершает неизвестный.

Драку удалось разнять только после того, как в происходящее вмешались прохожие.

На протяжении всего конфликта рядом находился малолетний ребенок. В самом начале видеозаписи он встает с земли. Упал ли он из-за нападения, по ролику непонятно. После начала группового избиения, мальчик побежал в сторону. Что именно с ним произошло позже, тоже неизвестно.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, силовики осматривают записи с камер видеонаблюдения и ищут участников потасовки.

Нападавшим, как утверждают следователи, может грозить наказание по уголовной статье о хулиганстве. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.