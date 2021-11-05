Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам Юкоса

Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа— постановление.

Сообщает ТАСС.

Довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом – Верховный суд Нидерландов. Ранее апелляционный суд обязал правительство России выплатить миллиарды долларов бывшим акционерам. Президент Владимир Путин говорил о том, что у суда не было основания рассматривать этот иск. С учетом пени сумма, которую требовали от российского государства, возросла до 57 миллиардов.