Новые ограничения не повлияют на поток туристов в Краснодарский край – Ассоциация туроператоров России

Новые ограничения не повлияют на поток туристов в Краснодарский край. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Те новые ограничения, которые вводятся в Краснодарском крае уже никак на поток не повлияют, потому что подавляющее большинство людей, которые планировали ноябрьские праздники в этом регионе, уже туда поехали. Их пребывание там может быть не таким комфортным, как ожидалось, но я не вижу катастрофы, потому что все рестораны работали навынос. Сейчас просто очереди, видимо, будут длинней. В целом, мы влияния на спрос, на настроение отдыхающих никакого не ожидаем. Люди уже отдыхают и подстраиваются под имеющуюся ситуацию», — сказала она.

М.Ломидзе отметила, что от того, как долго будут сохраняться ограничительные меры в Краснодарском крае, зависят продажи на новогодние праздники.

В Краснодарском крае до 14 ноября продлили антиковидные ограничения и ввели ряд новых мер. В частности, посещение кафе, ресторанов и культурных мероприятий теперь возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание.