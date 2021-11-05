Z Архив новостей новости
5 15 6 463
12:34, 05 ноября 2021

Грета Тунберг призвала людей выйти сегодня на протест в шотландском Глазго где проходит климатический саммит ООН

Подобные конференции, по мнению Тунберг, не принесут изменений если не будет сильного общественного давления извне. Свой пост в социальной сети «Twitter» она сопроводила призывом присоединиться к сегодняшней климатической забастовке и выйти на шествие в субботу. Ранее она обвинила мировых лидеров, участвующих в саммите в притворстве. По её словам, к вопросам изменения климата они всерьёз не относятся.
Саммит ООН, начавшийся в конце октября сопровождается многочисленными акциями протеста. Ранее сотни людей собрались в центре Глазго у здания Банка Шотландии, а на берегу одной из рек появились активисты в костюмах русалок и водяных. Таким способом они хотели привлечь внимание к влиянию промышленного рыболовства на выбросы парниковых газов. В день открытия конференции экоактивисты устроили многотысячную демонстрацию с требованием ускорить процесс так называемого «зелёного» перехода. Он подразумевает отказ от углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.
Отводка
Саммит ООН по вопросам климата продлится до 12 ноября. В нём принимают участие главы государств и правительств более чем из 120 стран мира.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 145 6 14609 31.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 84 6 11527 01.11
Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Бывшие заключенные рассказали об издевательствах в колонии над Алексеем Навальным Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с ним и записывать все, что он рассказывает или делает…

5 100 6 156400
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 63 6 9098 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 67 6 11233 03.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 190 6 38007 03.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обойдетесь лимонадом А что еще-то делать бедному россиянину? Огурцы и помидоры за октябрь подорожали почти в 1,5 раза. За 1 месяц! Зато лимоны подешевели…

5 110 6 24200 04.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин посетил Севастополь, но проигнорировал Крым. Почему? Уже многие журналисты и эксперты заметили охлаждение в настроениях Кремля к герою Крымской весны Сергею Аксёнову, который в последнее время выглядит медийно и аппаратно крайне непривлекательно…

5 89 6 20436 04.11
Новости

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам Юкоса Сообщает ТАСС…

5 55 6 12549
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 146 6 33612 01.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

День национального единства, говорите? Если бы 4 ноября, из года в год, мы вспоминали тех, кто погиб от рук чекистов и их наследников, это могло бы однажды приблизить ощущение подлинного национального единства – вполне трагического, но безусловного…

5 189 6 43686 04.11
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Наука говорит — лучше вакцинируйтесь Как бы мы ни выкручивали, уровень смертности вакцинированных очень мал — в реальности что-то типа 0.1-0.15%...

5 53 6 13306 09:18
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Дмитрию Муратову — 60 Это его принцип: не абстрактная холодная журналистика, информация ради информации, а спасение людей. Выходит не всегда. Но скольких он спас, скольким помог…

5 45 6 11657 30.10
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида…

5 135 6 35965 04.11
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Дело Рашкина — старт большой атаки Кремля на коммунистов Власти мстят левым силам за уличную активность и рост народной поддержки на выборах…

5 21 6 5671 01.11
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 112 6 29953 01.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Financial Times: На россиян, которые не хотят прививаться, могла подействовать, в том числе, вакцинная дезинформация Об этом сегодня пишет газета Financial Times…

5 15 6 73260
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 33 6 77267 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5423 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 107 6 183349 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 80 6 102160 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9313550
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5072940

Сегодня в эфире