Грета Тунберг призвала людей выйти сегодня на протест в шотландском Глазго где проходит климатический саммит ООН

Подобные конференции, по мнению Тунберг, не принесут изменений если не будет сильного общественного давления извне. Свой пост в социальной сети «Twitter» она сопроводила призывом присоединиться к сегодняшней климатической забастовке и выйти на шествие в субботу. Ранее она обвинила мировых лидеров, участвующих в саммите в притворстве. По её словам, к вопросам изменения климата они всерьёз не относятся.

Саммит ООН, начавшийся в конце октября сопровождается многочисленными акциями протеста. Ранее сотни людей собрались в центре Глазго у здания Банка Шотландии, а на берегу одной из рек появились активисты в костюмах русалок и водяных. Таким способом они хотели привлечь внимание к влиянию промышленного рыболовства на выбросы парниковых газов. В день открытия конференции экоактивисты устроили многотысячную демонстрацию с требованием ускорить процесс так называемого «зелёного» перехода. Он подразумевает отказ от углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.

Отводка

Саммит ООН по вопросам климата продлится до 12 ноября. В нём принимают участие главы государств и правительств более чем из 120 стран мира.