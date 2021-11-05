Останки всех девяти погибших обнаружены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области

Кроме того, найден второй бортовой самописец, — рассказал корреспонденту РИА Новости представитель экстренных служб.

Транспортник белорусской авиакомпании «Гродно» разбился 4 ноября. Самолет выполнял по договору северный завоз на Чукотку. Катастрофу мог спровоцировать и ледяной дождь. Среди других версий – ошибка экипажа и неисправность техники.