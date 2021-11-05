Оперштаб: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в РФ среди взрослого населения составляет 48%

По данным федерального оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России составляет 48% взрослого населения. В Москве этот показатель выше – 64%.

По утверждению Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это более 90 миллионов человек.

В России по официальным данным за прошедшие сутки выявлено 40 700 новых случаев коронавируса. Умерли 1192 человека.

Доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов считает, что в статистику смертности от коронавируса не включает людей, имевших сопутствующие диагнозы. Такое мнение Власов высказал в эфире «Эха».

По оценке Власова, россияне стали вакцинироваться более активно.