В ближайшие часы Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа о взыскании с России почти 60 млрд $

В ближайшие часы Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа о взыскании с России почти 60-ти миллиардов долларов.

Разбирательства в голландских инстанциях идут 17 лет. В суд обратились бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС, которой успешно руководил Михаил Ходорковский. Но в 2003м его и партнёра Платона Лебедева арестовали, осудили, а компания перешла под контроль госпредприятия Роснефть Игоря Сечина. Международный арбитражный суд в 14-м году обязал Россию выплатить истцам рекордную сумму 50 миллиардов долларов. Ещё 7 миллиардов начислили в качестве пенни. Арбитраж постановил, что российские власти в начале нулевых провели масштабную атаку на ЮКОС и бенефициаров компании, чтобы обанкротить её и завладеть активами. Окружной суд Гааги решение после жалобы Москвы отменил. Апелляционный суд позже всё же обязал правительство России выплатить огромную сумму бывшим акционерам. Минюст обратился в Верховный суд Нидерландов и теперь он поставит точку в этом споре. В декабре прошлого года тот же суд отказался приостановить исполнение решений гаагского арбитража о взыскании в пользу истцов с России требуемой суммы. Юристы тогда назвали это тревожным сигналом для Москвы. Теперь если решение будет в пользу ЮКОСа, а власти исполнять его не станут, могут начаться аресты российских активов по всему миру.

Российская сторона ранее утверждала, что Международный арбитраж в Гааге не имел оснований рассматривать иск. Юристы отмечали, что Москва не ратифицировала Энергетическую хартию, которая даёт такую возможность.