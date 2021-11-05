Заключенным запрещено разговаривать с Навальным и говорить о нем между собой – «Дождь»

Заключенным запрещено разговаривать с Алексеем Навальным в колонии и говорить о нем между собой. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист телеканала «Дождь»* Константин Гольденцвайг.

«Применительно к Алексею Навальному невообразимо физическое насилие, сразу же поднимется шум и будет грандиозный скандал. Речь идет об издевательствах, о давлении психологическом, об очень особой среде, как говорят сами бывшие заключенные, «тюрьме в тюрьме», абсолютной изоляции, в которую он погружен в рамках покровской колонии и в рамках отряда, созданного специально для него. Там проводился чуть ли не кастинг, собиралось около полусотни заключенных из разных отрядов, на них смотрели, отсекали не тех, по словам наших собеседников. Это запрет на общение, это постоянная слежка, постоянное сопровождение Навального – куда он, туда и другие заключенные, вплоть до туалета Это прослушка – то, что я услышал от еще одного сидельца – в самом бараке, помимо видеонаблюдения, и прослушка в комнатах для свиданий», — сказал он.

К.Гольденцвейг отметил, что администрация колонии организовала психологическое давление на политика.

«Речь идет о попытках спровоцировать Навального, подавить его психологически, в этом смысле используются известные тюремные касты. Администрация играла на то, чтобы Навального выставить «петухом», «угловым». К Навальному на соседние шконки подкладывали других «угловых», которые занимались всякими непристойностями и по возвращении Навального из больницы ночами напролет не давали ему спать. Инсценировки, когда фотографии Навального оказывались рядом с портретами другого «углового», с подписью, что это «Петушинский район», — а рядом находится райцентр Петушки, такая игра слов. В колонии был подготовлен отдельный ролик для просмотра — в Покрове есть практика принудительного показа демонстрации видеолекций. Одной из таких лекций стал созданный специально созданный под Навального ролик, в котором не только утверждалось, но и через какие-то порнографические сцены показывалось, как будто Навальный главный поборник и защитник ЛГБТ, геев. Все это сопровождалось безумным иллюстративным рядом, в котором были мужчины и постельные сцены. В пределах колонии разговоры о Навальном запрещены. Нам тот же Бурак [бывший заключенный Евгений Бурак] рассказывал, как заключенных били за то, что кто-то разговаривал о Навальном, что кто-то заглянул в ПТУ и посмотрел в карточку Навального, что он и кто он», — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что, судя по всему, А.Навальный не мог публично рассказать о том, что происходит с ним в колонии.

«Удивляло поначалу: у Алексея было большое интервью в «Нью Йорк Таймс», он что-то через адвокатов может передавать, почему о каких-то ужасах не рассказывал сам Навальный? Потом, когда ты погружаешься в эти детали, когда тебе рассказывают, простите за подробности, как рядом с тобой лежит другой зэк, «петух», который по ночам громко занимается онанизмом, чтобы ты не заснул – как это вообще можно сформулировать? Таких историй там много, это настолько абсурдно, дико и мерзко, что это сложно просто даже произносить вслух», — заключил он.

Бывшие заключенные покровской колонии, где отбывает наказание Алексея Навальный, в интервью телеканалу «Дождь»* рассказали об издевательствах над политиком. По словам Н.Османова и Е.Бурака руководство ИК-2 требовало от осужденных выполнять задание днем и ночью, постоянно сопровождая политика, записывая все, что он говорит, не давая ему спать, следя за ним, куда бы он ни пошел, и не оставляя его наедине с собой даже в уборной.

В Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области журналистам «Дождя»* сообщили, что никаких жалоб на содержание в покровской колонии не получали и по последней информации, у Алексея Навального «все нормально». Ранее российские власти не раз сообщали, что никаких политических мотивов в заключении Алексея Навального нет.

*Российские власти считают иностранным агентом