Власти Японии со следующей недели смягчат ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранцев, которые прибывают в страну с краткосрочными деловыми поездками. Карантин для этой группы лиц сокращается с десяти до трех дней. Власти подчеркивают, что для туристов въезд в Японию по-прежнему закрыт.

