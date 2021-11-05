По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Москве полную вакцинацию от коронавируса прошли более пяти миллионов человек

Первым компонентом привились 5 миллионов 700 тысяч. Уровень так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64%, а по стране – 48%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения, — напоминает ТАСС.

По данным оперативного штаба, в России от коронавируса за сутки умерли еще 1192 человека. Выявлено более 40 700 новых заболевших, в том числе более 6 тысяч в Москве и более 3 тысяч в Санкт-Петербурге.

По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Москва на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Столичные власти уже объявили, что режим нерабочих дней продлеваться на будет. Такое же решение приняли и власти Подмосковья.