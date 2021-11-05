Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой погиб один человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру. Источники в правоохранительных органах уточнили, что неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись. Сейчас их разыскивают.

