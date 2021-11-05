Украина обвинила Россию в остановке транзита угля из Казахстана

В Нур-Султане информацию о проблемах не подтвердили.

О том, что Москва перекрыла Киеву поставки угля, объявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус. По его словам, «технически блокировка происходит на уровне РЖД, которые не подтверждают проезд вагонов» с этим грузом.

В ответ на это утверждение в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отметили, что блокировки транзита не было, однако, появились некие ограничения, связанные с загруженностью российской стороны. В РЖД эту ситуацию пока что не прокомментировали.

Поставки Украине своего энергетического угля Россия прекратила с первого ноября. Представитель Министерства экономического развития говорил в интервью РБК, это связано с растущим спросом внутри страны. В ведомстве подчёркивали, что «в осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей».

Еще в начале осени в украинском Министерстве энергетики отмечали, что страна не выполняет намеченные планы по накоплению запасов угля для отопительного сезона. Тогда в ведомстве объявили о планах увеличить и импорт, и собственную добычу.