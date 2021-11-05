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11:04, 05 ноября 2021

Состояние здоровья Михаила Саакашвили, по словам его адвоката, заметно ухудшилось

У политика появились проблемы с памятью, рассказал его защитник Ника Гварамия в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi. Он добавил, что Саакашвили стал забывать, как зовут его друзей. По словам адвоката, бывший президент Грузии отказывается от осмотра докторов пока не будет создана альтернативная медицинская комиссия неподконтрольная властям страны.
Озабоченность состоянием здоровья политика выразил и его личный врач Николоз Кипшидзе. Он рассказал, что Саакашвили нуждается в переводе в многопрофильную клинику поскольку в ближайшее время следует ожидать ухудшения его состояния. Политик хочет, чтобы в альтернативный консилиум вошёл и его личный врач из Голландии, который лечил Саакашвили во время коронавируса, добавил Кипшидзе.
Ранее политику уже требовалось срочное вмешательство реаниматолога. По словам его сторонников, бывший президент Грузии потерял в тюрьме около 20 килограммов. Саакашвили держит голодовку больше 30 дней в знак несогласия с предъявленными ему обвинениями.

В Грузии Михаил Саакашвили проходит фигурантом нескольких уголовных дел.


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