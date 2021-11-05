Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon 3 к МКС перенесен на 8 ноября из-за неблагоприятной погоды

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon 3 к МКС перенесен на 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, — сообщает NASA. Первоначально старт планировался 31 октября, однако также был перенесен из-за плохой погоды. В составе экипажа трое астронавтов NASA, а также астронавт Европейского космического агентства.
2021-11-05T10:34:31+03:00
2021-11-05T10:49:43+03:00
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10:34, 05 ноября 2021
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