Суд в Париже сегодня вынесет приговор бывшему охраннику президента Франции за избиение протестующих на митинге

Ему предъявлено в общей сложности 12 обвинений.

Экс-сотрудника президентской администрации, курирующего охрану первого лица, Александра Беналля подозревают в насилии против демонстрантов и во вмешательстве в работу полиции. Во время первомайской акции три года назад обвиняемый напал на митингующих, несмотря на то, что был на акции в качестве наблюдателя. При нем была повязка с надписью «полиция», носить которую он не имел право. Сам подсудимый уверял, что просто выполнял свой долг и помогал полицейским защититься от атаковавших их хулиганов. Случившееся вызвало крупный скандал во Франции. Беналля сначала отстранили от обязанностей, а спустя несколько месяцев уволили. После этого бывший охранник президента не вернул выданные ему дипломатические паспорта, а воспользовался ими для поездок за границу. Это также расценивается как нарушение закона. Прокуратура запросила для Александра Беналля полтора года лишения свободы условно, штраф в 500 евро, запрет на 5 лет занимать государственные должности и на протяжении 10 лет носить оружие.

Обвинение также просит наказать полицейских, передавших бывшему охраннику президента записи с камер, на которых запечатлен момент избиение протестующих. Их Александр Беналль пытался использовать в свою защиту.