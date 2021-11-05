Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о серьезном ухудшении самочувствия его подзащитного, в частности, речь идет о проблемах с памятью. Сегодня 35 день заключения и голодовки Саакашвили.
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о серьезном ухудшении самочувствия его подзащитного
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о серьезном ухудшении самочувствия его подзащитного, в частности, речь идет о проблемах с памятью. Сегодня 35 день заключения и голодовки Саакашвили.