По данным американских СМИ тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса

По данным члена комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не вакцинированы как минимум 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества – до 40%. Конгрессмен отказался назвать эти ведомства, поскольку информация засекречена.

Белый дом ранее объявил, что американские компании, в которых работают сто или более сотрудников, обязаны к январю обеспечить полную вакцинацию.

