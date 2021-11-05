По данным члена комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не вакцинированы как минимум 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества – до 40%. Конгрессмен отказался назвать эти ведомства, поскольку информация засекречена.
Белый дом ранее объявил, что американские компании, в которых работают сто или более сотрудников, обязаны к январю обеспечить полную вакцинацию.
По данным американских СМИ тысячи сотрудников разведки США могут быть уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса
По данным члена комитета по разведке Палаты представителей Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не вакцинированы как минимум 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества – до 40%. Конгрессмен отказался назвать эти ведомства, поскольку информация засекречена.