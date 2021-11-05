В Амурской области власти решили не продлевать нерабочие дни, но расширяют действия цифровых кодов о вакцинации С 1 декабря система так называемых QR-кодов будет введена в высших учебных заведениях региона. Невакцинированных студентов переведут на дистанционное обучение.
2021-11-05T10:31:30+03:00
2021-11-05T10:45:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2931136-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3559004.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 05 ноября 2021
Загрузка комментариев...