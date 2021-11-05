В Амурской области власти решили не продлевать нерабочие дни, но расширяют действия цифровых кодов о вакцинации С 1 декабря система так называемых QR-кодов будет введена в высших учебных заведениях региона. Невакцинированных студентов переведут на дистанционное обучение.