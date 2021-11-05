Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала в своём Twitter присоединиться к сегодняшним протестам в Глазго

Ранее она требовала повлиять на политиков, которые собрались на климатическую конференцию ООН.

На конференции по изменению климата только политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьёзностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис. Кризис не придёт изнутри. Это не лидерство. Мы говорим «хватит болтать». Больше не будет эксплуатации людей, природы, планеты.

По мнению Греты Тунберг, добиваться перемен решительными мерами должно общество, которое и станет двигателем перемен.